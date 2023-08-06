В МО РФ сообщили, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 170 человек

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, группировка войск "Юг" за сутки отразила на этом направлении пять атак противника

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 170 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - сказал он.

По словам Конашенкова, группировка войск "Юг" за сутки отразила на этом направлении пять атак противника.