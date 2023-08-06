МО РФ сообщило об ударе по авиабазам ВСУ в Ровненской и Хмельницкой областях

Цель удара была достигнута, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ у Староконстантинова в Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, цель удара достигнута. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что в течение суток ВС РФ продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий украинских военных на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском и южнодонецком направлениях.