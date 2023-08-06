В МО РФ сообщили, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 150 человек

Группировка войск "Восток" за сутки отразила на этом направлении одну атаку противника в районе населенного пункта Урожайное

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 150 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал он.

По словам Конашенкова, группировка войск "Восток" за сутки отразила на этом направлении одну атаку противника в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике.