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обновлено 6 августа, 09:59
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на запорожском направлении составили до 80 человек за сутки

Российские войска отразили на этом направлении две атаки противника в районе населенного пункта Работино

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска за сутки отразили на этом направлении две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. 

Теги:
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