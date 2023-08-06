МО РФ сообщило, что потери ВСУ на запорожском направлении составили до 80 человек за сутки

Российские войска отразили на этом направлении две атаки противника в районе населенного пункта Работино

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска за сутки отразили на этом направлении две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.