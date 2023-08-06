6 августа, 09:37,
обновлено 6 августа, 09:53
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ на купянском направлении за сутки

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка и Артемовка

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении за минувшие сутки продолжили улучшать тактическое положение в своих зонах ответственности, отразили восемь атак ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении штурмовыми отрядами "Западной" группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка в ЛНР. "Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также 2 гаубицы "Мста-Б", - добавил он. 

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