МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ у Ковалевки и возле Серебрянского лесничества

Как уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, нанесено огневое поражение бойцам и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь, Петровское и Червоная Диброва

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские военные на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ у Ковалевки в ЛНР и возле Серебрянского лесничества. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

Также, как уточнил Конашенков, нанесено огневое поражение бойцам и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь в ДНР, Петровское и Червоная Диброва в ЛНР. "Уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметил он.