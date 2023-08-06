В Минобороны России сообщили об 11 сбитых за сутки снарядах HIMARS ВСУ

Также ВС РФ перехватили одну противорадиолокационную ракету HARM и 16 беспилотников Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 143 танка и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машины реактивных систем залпового огня, 5 778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 098 единиц специальной военной автомобильной техники.