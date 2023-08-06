6 августа, 09:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении 136 артподразделений ВСУ на огневых позициях

Российские войска также уничтожили живую силу и военную технику в 145 районах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции поразили за сутки 136 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 145 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах", - отметил он. 

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