В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку восьми единиц техники ВСУ

Экипажу вручили Золотые звезды Героя республики

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил экипажу танка "Алеша", который остановил атаку восьми единиц украинской техники, Золотые звезды Героя ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Пушилин.

"Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алеша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил Золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики. С гордостью присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии - генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову", - написал Пушилин.

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. По данным СМИ, экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.