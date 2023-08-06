МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за сутки

Российские миротворцы провели патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в документе.

Согласно бюллетеню, российские миротворцы провели патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.