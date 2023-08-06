Самолеты и дроны коалиции за сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БЛА

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - информировал Кулить.

Кроме того, по его данным, в пятницу в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 м по высоте. В тот же день в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб было зафиксировано опасное сближение трех беспилотных летательных аппаратов MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 м по высоте.

По данным контр-адмирала, за сутки со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов коалиции в данных районах вновь не были деконфликтованы", - подчеркнул Кулить.

Представитель ЦПВС отметил, что российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции.