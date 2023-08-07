Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

В будущем этот комплекс может использоваться на любых летательных аппаратах, рассказали в пресс-службе холдинга "Росэлектроника"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новейший комплекс бортовых средств цифровой связи внедрили на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, его применение позволит повысить качество передачи информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Комплекс средств связи перспективного многофункционального истребителя Су-57, разработанный входящим в "Росэлектронику" НПП "Полет", внедрен на самолеты", - сказали в холдинге.

Там также отметили, что новый комплекс связи может в перспективе использоваться на любых летательных аппаратах, в том числе предыдущих поколений.

Новинка создана специалистами НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику"), комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи. В состав комплекса в том числе входят устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.