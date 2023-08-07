Авиация группировки "Юг" поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

Экипаж вертолета армейской авиации также уничтожил боевую машину пехоты в районе Клещеевки, добавил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Авиация группировки войск "Юг" поразила управляемыми боеприпасами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском", - сказал Астафьев.

Кроме того, экипаж вертолета армейской авиации уничтожил боевую машину пехоты в районе Клещеевки.

По данным Астафьева, барражирующими боеприпасами "Ланцет" военнослужащие группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) 155-го калибра Krab польского производства в Свято-Покровском и Кирово. Также "Ланцетами" были выведены из строя 122-мм гаубица "Гвоздика" и боевая машина пехоты противника в районах населенных пунктов Кузьминовка и Андреевка.

По информации начальника пресс-центра группировки, беспилотными летательными аппаратами с устройством сброса боеприпасов были поражены группы пехоты, блиндажи и бронеавтомобили украинских войск в Часовом Яре, Клещеевке, Богдановке и Краснополье. Также с помощью FPV-дронов уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" в Авдеевке.

Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" успешно отработал две огневые задачи по штурмовым группам ВСУ на подступах к Артемовску.