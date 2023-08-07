Минобороны сообщило о проведении международных антитеррористических учений в Приморье

В министерстве также рассказали о завершении в Мьянме командно-штабной тренировки по противодействию терроризму с участием членов АСЕАН и "СМОА плюс".

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Антитеррористические учения с участием воинских контингентов стран "СМОА плюс" пройдут в сентябре 2023 года в Приморском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также проинформировали о завершении в Мьянме командно-штабной тренировки по противодействию терроризму с участием представителей Минобороны РФ, членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров "СМОА плюс".

"Завершившаяся командно-штабная тренировка служит прологом антитеррористическому учению с участием контингентов стран "СМОА плюс", которое состоится в сентябре этого года на территории России в Приморском крае", - сообщили в Минобороны.

В министерстве также отметили, что участники тренировки в Мьянме впервые проработали современные способы применения авиации, в том числе беспилотников, разведки и радиоэлектронной борьбы при уничтожении террористов. В ходе мероприятия удалось добиться единых подходов к способам борьбы с международным терроризмом. На командном пункте военнослужащие продемонстрировали слаженное взаимодействие и умение оперативно оценивать обстановку.

В ведомстве рассказали, что от России к тренировке привлекались группы офицеров Генерального штаба Вооруженных сил, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Возглавлял российскую военную делегацию заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. В тренировке были задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии АСЕАН и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.