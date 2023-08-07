7 августа, 09:58
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении танкистом до пяти целей в ходе боя

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов уточнил, что Михаил Михайлов в ходе контрнаступления украинских войск в составе экипажа выполнял задачи по огневому поражению противника на участке южнодонецкого направления

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Наводчик-оператор танка рядовой Михаил Михайлов смог в сложной боевой обстановке поразить до пяти целей, в том числе бронетранспортер иностранного производства. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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Он уточнил, что Михайлов в ходе контрнаступления украинских войск в составе экипажа выполнял задачи по огневому поражению противника на участке южнодонецкого направления.

"Во время одного из боев рядовому Михайлову в сложной боевой обстановке удалось выявить и поразить до пяти целей противника. В их числе бронетранспортер иностранного производства, который был уничтожен танковым выстрелом с расстояния более 4,5 км", - сказал Чехов. 

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