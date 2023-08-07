МО РФ рассказало об отражении атаки украинских штурмовых групп в районе Урожайного в ДНР

Также российская армейская авиация нанесла удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовых групп противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - отметил он.

По словам Конашенкова, также российской армейской авиацией были нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.