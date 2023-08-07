МО РФ заявило об уничтожении складов боеприпасов трех бригад ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области. В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.