МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

За сутки они составили до 110 военнослужащих, боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 110 военных.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

По его словам, российские авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области.