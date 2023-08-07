7 августа, 11:11,
обновлено 7 августа, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

За сутки они составили до 110 военнослужащих, боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 110 военных.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

По его словам, российские авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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