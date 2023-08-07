Силы ПВО РФ за сутки перехватили девять ракет Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS

Также уничтожены 14 беспилотников ВСУ, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Средства ПВО России в течение суток перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 165 танков и других боевых бронированных машин, 1 143 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 116 единиц специальной военной автомобильной техники.