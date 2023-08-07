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обновлено 7 августа, 12:07

Чемезов сообщил, что беспилотный вертолет БАС-200 будет использоваться в рамках СВО

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым
© Kremlin.ru

Глава Ростеха сообщил, что в госкорпорации уже проводят соответствующие испытания

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Чемезов отметил, что беспилотник хорошо показал себя во время испытаний. "Конечно, мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать, потому что 50 кг - подъемно, то есть полезная нагрузка достаточно хорошая", - сказал он.

Беспилотник БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России" является комплексом вертолетного типа с внешним пилотом. Его максимальная скорость - 160 км/ч, коммерческая нагрузка - 50 кг, а продолжительность полета составляет четыре часа. Может использоваться для мониторинга местности в темное и светлое время суток, для обнаружения объектов и слежения за ними, а также передачи видеоинформации видимого и инфракрасного диапазонов. БАС-200 получил сертификат ограниченного типа и стал первым гражданским сертифицированным беспилотником. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияНовая техника ВС РФЧемезов, Сергей ВикторовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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