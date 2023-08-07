"Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах МО РФ стартовал с космодрома Плесецк

В 2023 году это стало 10-м пуском ракеты-носителя космического назначения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Расчеты Космических войск ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В понедельник, 7 августа, в 16 часов 20 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

В 2023 году это 10-й пуск ракеты-носителя космического назначения, третий - с космодрома Плесецк.