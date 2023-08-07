Расчеты "Искандеров" Балтфлота отработали удары по инфраструктуре условного противника

Было задействовано несколько расчетов комплексов, сообщила пресс-служба флота

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" Балтийского флота отработали учебно-боевые задачи на полигоне в Калининградской области - нанесение ударов по критически важным объектам инфраструктуры условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" ракетного соединения Балтийского флота в рамках планового дивизионного учения со стартовых позиций отработали нанесение ракетных ударов по командным пунктам, аэродромам, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника на одном из полигонов в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Получив координаты, расчеты комплексов "Искандер-М" выполнили учебные - электронные пуски ракет по объектам "противника". Было задействовано несколько расчетов комплексов. Мероприятие боевой подготовки является плановым и проходит в соответствии задачами с лагерного сбора подразделений ракетного соединения Балтийского флота.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.