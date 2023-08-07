"Бастионы" Балтийского флота поразили на учениях условные цели в Финском заливе

К выполнению были привлечены дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион", комплексы разведки морской и воздушной обстановки ленинградской военно-морской базы флота

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота в Ленинградской области провели плановое учение по нанесению ракетных ударов по морским целям в Финском заливе, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям, выполнив электронные пуски ракет. К отработке задач было привлечено порядка 70 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

К выполнению были привлечены дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион", комплексы разведки морской и воздушной обстановки ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Расчеты отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в позиционный район на побережье Финского залива, осуществили развертывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами, а затем отработали удары.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".