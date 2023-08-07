В Минобороны РФ сообщили о выведении на орбиту спутника, запущенного в интересах ведомства

Как отметили в министерстве, в настоящее время с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в понедельник, выведен на орбиту. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - отметили в Минобороны России.

В настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2569", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение на расчетную орбиту прошли штатно. После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Сведения об аппарате были внесены офицерами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Согласно письму командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС России, опубликованному на сайте администрации сельского поселения Сафроновского Ленинского района Архангельской области, на 7 августа был запланирован запуск первого новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2".