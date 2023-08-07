Средства ПВО уничтожили половину авиабомб, выпущенных истребителями Израиля по Сирии

Как отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, "в результате удара израильской авиации четыре сирийских военнослужащих погибли"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы ПВО Сирии уничтожили три из шести авиационных бомб, которые были выпущены истребителями F-16 ВВС Израиля по объектам в провинции Дамаск. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в ночь на понедельник два израильских тактических истребителя нанесли удар шестью корректируемыми авиационными бомбами по складам с военным имуществом в провинции Дамаск со стороны Голанских высот, не заходя в воздушное пространство Сирии.

"Три авиабомбы уничтожены зенитными управляемыми ракетами комплекса "Панцирь-С" ПВО САР. В результате удара израильской авиации четыре сирийских военнослужащих погибли, четыре получили ранения", - заявил Кулить в ходе брифинга.