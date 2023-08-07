БЛА возглавляемой США коалиции сближались с Су-35 РФ около Ракки и над Средиземным морем

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить подчеркнул, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, приняв меры для предотвращения столкновения с ними

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Беспилотники так называемой международной коалиции, возглавляемой США, сближались с российскими Су-35 в районе сирийского города Ракка и над Средиземным морем. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

"6 августа в 10:00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности. Также 6 августа в 10:49 над акваторией Средиземного моря зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 м по дальности", - заявил Кулить в ходе брифинга.

Замруководителя центра подчеркнул, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, приняв меры для предотвращения столкновения с ними. По его словам, коалиция продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, нарушая протоколы деконфликтации и воздушное пространство Сирии. Так, за сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с РФ полетами беспилотников.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W "коалиции", - сообщил Кулить.