Кадыров сообщил о формировании в Чечне девяти подразделений МО и Росгвардии в ходе СВО

Глава республики также отметил, что для бойцов созданы комфортные условия проживания на пункте постоянной дислокации

ГРОЗНЫЙ, 7 августа./ТАСС/. Девять подразделений Министерства обороны РФ и Росгвардии создано в Чечне с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с командирами силовых ведомств региона по вопросам СВО.

"С начала спецоперации в регионе сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ. В кратчайшие сроки они были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Для большей части бойцов созданы комфортные условия проживания на пункте постоянной дислокации. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тыс. бойцов", - написал Кадыров.

Он отметил важность обеспечения новых структур материально-технической базой и условиями проживания, для чего принимаются все необходимые меры. Всего за время СВО в зону боевых действий из Чечни направлено более 29 тыс. бойцов, из них 13 тыс. - добровольцы. На передовых позициях находятся свыше 7 тыс. бойцов.

По его словам, в настоящее время обстановка на передовой стабильная и бойцы готовы отразить любую атаку врага вне зависимости от количества техники и живой силы.