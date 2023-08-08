Военные медики в эвакуационном госпитале извлекли кусок гвоздя из сердца раненого военного

Пациента отправят в центральную медицинскую организацию на долечивание, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военные медики Западного военного округа извлекли кусок гвоздя из сердца нетранспортабельного военнослужащего, получившего ранение в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В одном из эвакуационных госпиталей Западной группировки войск военные врачи Западного военного округа экстренно спасли нетранспортабельного раненого военнослужащего. Из сердца раненого российского военного оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса", - сообщили в ведомстве, уточнив, что у военного также был пневмоторакс, ранение легкого, бедра, перелом кости.

В свою очередь военный врач-хирург группировки "Запад" Руслан пояснил, что в ходе операции был извлечен кусок гвоздя. "Скорее всего, это был вторичный ранящий снаряд в результате взрыва. Кусок гвоздя попал в грудь, повредил левое легкое и через перикард вдоль дуги аорты воткнулся в правую легочную артерию. Нам пришлось вскрыть перикард, освободить сердце от сгустков крови, чтобы оно хорошо начало работать. Мы извлекли инородное тело - кусок гвоздя и ушили рану легочной артерии", - цитирует врача министерство.

По словам военного медика, пациент остался жив, его отправят в центральную медицинскую организацию на долечивание. "В этом, действительно, заслуга всех ребят на этапах медицинской эвакуации, что они его довезли живым и стабилизировали", - подчеркнул врач.

Мирные жители, рассказали в Минобороны России, также обращаются к военным медикам на освобожденных территориях из-за осколочных ранений, полученных при подрыве на украинских запрещенных минах "лепесток", противопехотных минах дистанционного минирования иностранного производства и кассетных снарядах.