ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что российские военные уничтожили три лодки, которые перевозили до 15 бойцов противника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

"За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра", - сообщил Кодрян.

По словам начальника пресс-центра, у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 военнослужащих ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом", - добавил Кодрян.