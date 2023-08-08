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Военная операция на Украине

ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что российские военные уничтожили три лодки, которые перевозили до 15 бойцов противника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

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"За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра", - сообщил Кодрян.

По словам начальника пресс-центра, у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 военнослужащих ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом", - добавил Кодрян. 

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