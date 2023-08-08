Рогов сообщил об уничтожении трех украинских ДРГ в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в ходе боя ВСУ потеряли более 10 военных

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Российские силы утром пресекли попытки действий трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня на ореховском направлении была попытка как минимум трех ДРГ противника зайти ранним утром. Они шли без техники. В результате стрелкового боя во всех трех случаях враг был или уничтожен, или рассеян. Подтвержденные данные: более десяти убитых и раненых. Эти попытки были в районе Работина", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.