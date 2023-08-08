В Кронштадте пройдет испытания малый ракетный корабль "Наро-Фоминск"

Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" проекта 21631 - носитель крылатых ракет "Калибр" - пройдет испытания в Кронштадте, сообщили в пресс-службе АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" (входит в концерн "Ак Барс") .

Корабелы предприятия отправили корабль на внешнюю испытательную базу в Кронштадт, где ему "предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний".

В пресс-службе напомнили, что МРК "Наро-Фоминск" был заложен на стапеле предприятия в феврале 2018 года. Торжественная церемония спуска на воду корабля состоялась в декабре 2022 года.

МРК проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.

Сейчас девять кораблей этого проекта уже несут службу в составе ВМФ России. Каждый из них является носителем универсального корабельного стрельбового комплекса на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".