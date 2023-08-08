В МО РФ рассказали о попытках ВСУ вернуть утраченные позиции на купянском направлении

В течение дня российские войска отбили пять атак противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть утраченные позиции на купянском направлении, в течение дня российские войска отбили пять атак противника.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"На купянском направлении противник оказывает упорное сопротивление, стремится вернуть утраченные позиции. В течение дня подразделениями 14-й отдельной механизированной бригады провели пять контратак на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка, урочища Маньковка, леса Усы", - сказал Зыбинский, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ. По словам начальника пресс-центра, все контратаки успешно отражены. "Потери противника составили более взвода живой силы, одна боевая машина пехоты, один пикап", - уточнил он.