МО РФ сообщило о взятии более выгодных позиций в районе населенного пункта Ольшана

Российские войска успешно отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, российские войска ведением активной обороны успешно отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.