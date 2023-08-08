8 августа, 10:44,
обновлено 8 августа, 10:57
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о взятии более выгодных позиций в районе населенного пункта Ольшана

© Минобороны России

Российские войска успешно отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, российские войска ведением активной обороны успешно отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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