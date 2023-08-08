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обновлено 8 августа, 10:58
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ в ЛНР и ДНР

© Минобороны России

Всего на этом направлении противник потерял до 80 военнослужащих и машину реактивной системы залпового огня "Град"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении успешно отразили атаку трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего на этом направлении противник потерял до 80 военнослужащих и одну машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районах Нововодяного, Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, а также Красного Лимана в ДНР нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады спецназначения ВСУ. По его данным, всего противник на краснолиманском направлении за сутки потерял до 80-и военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-20. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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