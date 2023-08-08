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обновлено 8 августа, 10:57
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении 18 атак штурмовых групп ВСУ у Артемовска, Клещеевки и Зайцево

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожено до 210 бойцов противника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ у Артемовска (украинское название - Бахмут), Клещеевки и Зайцево, уничтожено до 210 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск в ДНР. "Уничтожено до 210 военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты, 6 пикапов и 3 гаубицы Д-30", - добавил официальный представитель оборонного ведомства. 

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© Информационное агентство ТАСС
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