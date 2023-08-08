8 августа, 10:47,
обновлено 8 августа, 10:58
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении пункта управления группировки украинских войск "Хортица"

© Минобороны России

Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили в ДНР передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица". Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица". Также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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