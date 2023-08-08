8 августа, 10:49,
обновлено 8 августа, 10:56
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 110 украинских военных на купянском направлении за сутки

© Минобороны России

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск в Харьковской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" в течение суток уничтожили до 110 украинских военнослужащих на купянском направлении.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток на данном (купянском - прим. ТАСС) направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск в Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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