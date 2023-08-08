Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

Уничтожено до 110 военных противника, танк, артсистема М777, гаубица FH-70 и САУ Krab

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на запорожском направлении до 110 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу FH-70 производства Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, самоходная пушка большой мощности "Пион", орудие "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал Конашенков.

По его данным, на запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области.