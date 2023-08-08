8 августа, 10:52,
обновлено 8 августа, 10:57
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Они составили до 125 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 2 гаубицы Д-30

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 125-и украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 2 гаубицы Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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