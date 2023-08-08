МО РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ у Никольского и Урожайного в ДНР

Авиация и артиллерия успешно отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты противника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Никольского и Урожайного в ДНР.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказал он.