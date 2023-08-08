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обновлено 8 августа, 10:58
Военная операция на Украине

Силы ПВО РФ за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

Также уничтожены 17 беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток перехватили 5 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак, Гуляйполе Запорожской области и Старая Збурьевка Херсонской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 185 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 803 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 137 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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