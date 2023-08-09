Удар "Солнцепека". Как в СВО применяют тяжелые огнеметные системы

Этим летом в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) сообщили об успешных испытаниях новой навигации для тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". По данным разработчика, после модернизации у "Солнцепека" повысится точность стрельбы, а процессы расчета специальных задач будут автоматизированы. О том, как создавались российские ТОС и как их применяют в спецоперации, — в материале ТАСС

Взвод одним залпом

Информация об успешном применении на полях СВО российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поступает регулярно. Очередной эпизод с ее участием произошел не так давно под Красным Лиманом в Луганской Народной Республике. В начале августа ТАСС сообщал об уничтожении расчетом "Солнцепека" одним залпом целого взвода украинских военных. "Работа производилась ночью, цель была поражена. Это было скопление живой силы противника, то есть минимальное количество потраченных ресурсов. Было поражено более 20 человек живой силы противника и несколько единиц техники", — рассказал ТАСС наводчик-оператор машины с позывным Вега.

Работа экипажа ТОС-1А "Солнцепек" в зоне СВО © Александр Река/ ТАСС

После выполнения задачи машину засек дрон противника, но благодаря действиям экипажа и машины поддержки — бронетранспортера — "Солнцепек" удалось сохранить и скрыться от преследования.

По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, "Солнцепек" — одно из самых мощных и эффективных российских средств поражения живой силы и бронетехники противника. "Американцы постоянно протестуют против использования нашей тяжелой огнеметной системы, говорят о том, что его надо отнести к оружию массового поражения и запретить. Это полная чушь, они просто не знают, что ему противопоставить", — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Согласно данным старшего редактора военной редакции американского еженедельника 19FortyFive Харрисона Касса, в США термобарическую боеголовку ТОС-1А часто называют вакуумной бомбой. "Что отличает термобарическую боеголовку, так это то, что оружие почти на 100% состоит из топлива; в результате получается оружие более мощное, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса", — пишет журналист в своем обзоре на российский "Солнцепек". При этом из открытых источников известно, что американское термобарическое оружие включает в себя лишь бомбы, сбрасываемые с воздуха, и ракеты, запускаемые с плеча, а вот термобарической реактивной артиллерии у армии США нет.

Огонь как оружие

Впервые огнеметы были применены немцами на фронтах Первой мировой войны. У германской армии на вооружении их было три: два ранцевых "Веке" и "Клейф" и один большой на колесной платформе под названием "Гроф". В основном их использовали для отражения пехотных атак, при наступлении на хорошо укрепленные оборонительные сооружения и, конечно, для морального давления на противника. Не каждый боец мог спокойно наблюдать, как на него движется поливающий горящей струей все вокруг неприятель.

К 1916 году появилось такое оружие и у русских солдат. Это были ранцевые и траншейные огнеметы системы Горбова. Во время Великой Отечественной у Красной армии были РОКС-2, РОКС-3 (ранцевый огнемет Клюева — Сергеева). Они использовались для ближнего боя, подавления дотов и дзотов, уничтожения танков и бронемашин, поджога различных укреплений.



В послевоенное время инженеры совместно с учеными-химиками ведущих держав стали задумываться о том, как доставлять огонь на передовую дистанционно, не тратя человеческий ресурс. Решение возникло в конце 1970-х с появлением на вооружении Советской армии термобарических снарядов, использующих для уничтожения техники и личного состава противника температуру и давление. Первые же испытания таких боеприпасов впечатлили советское военное начальство, и вскоре было принято решение создать и запустить в серийное производство первую ТОС. Систему установили на гусеничное шасси, получив на выходе смесь танка и установки залпового огня. "Буратино" получил пакет для пуска 30 реактивных снарядов калибра 220 мм, залп которыми напоминал небольшой ядерный взрыв.

Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 (ТОС) "Буратино" © Сергей Бобылев/ пресс-служба Министерства обороны РФ/ ТАСС

Так в 1980 году на вооружении Советской армии появилась первая ТОС "Буратино". По одной из версий, такое название это смертоносное оружие получило из-за характерной формы реактивных снарядов. В передней части у них тонкий и острый обтекатель-детонатор, напоминающий нос главного героя сказки. "Буратино" предполагалось использовать для поджога и разрушения укрепрайонов, а также уничтожения осколками и ударной волной бронетехники и живой силы противника. Первые ТОС поступили в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и состоят на их вооружении до сих пор.

Впервые в боевых действиях "Буратино" проявил себя во время войны в Афганистане. Оружие использовали в основном для "выкуривания" моджахедов из глубоких ущелий. При попадании в цель пространство заполнялось взрывоопасной смесью, затем следовал мощнейший взрыв. В горах эффект от применения термобарических снарядов усиливался в разы, наводя на противника настоящую панику.

"Солнцепек"

Опыт применения тяжелых огнеметных систем во время войны в Афганистане позволил отечественным ученым шагнуть дальше, создав ТОС-1А "Солнцепек". Базой для новой машины, разработанной предприятием "Омсктрансмаш" при содействии зеленоградского Научно-исследовательского института физических проблем (НИИФП), оставался все тот же танк Т-72, а вот дальность стрельбы увеличилась с 400 м до 6 км.

© Минобороны России/YouTube

В специальной военной операции "Солнцепек" применяется с первых дней. Термобарическими снарядами выжигаются укрытия, командные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Боевая машина ТОС работает в паре с транспортно-заряжающей (ТЗМ), которая может снабжать снарядами "Солнцепек" прямо в полевых условиях.

"Термобарические боеприпасы уничтожают даже очень хорошо укрепленные подземные бункеры. Смесь, которая образуется в результате подрыва снаряда, затекает в щели, вентиляционные трубы, люки, и после подрыва там уничтожается все живое. Если довести дальность поражения до 20 км, то "Солнцепек" станет при всех своих достоинствах еще и практически неуязвимым", — считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Работа расчетов в большинстве случаев начинается с запуска разведывательного беспилотника. Далее по переданным координатам следует наведение на цель и высокоточный удар. В Минобороны России подчеркивают, что ТОС используется на самых сложных направлениях, при этом в зоне действия "Солнцепека" солдаты ВСУ все чаще предпочитают добровольно сдаться в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы командиров.

Незаменим "Солнцепек" и для прикрытия наступательных операций. В марте 2023 года ТОС одним залпом позволил российским военным занять целый населенный пункт. "Мы находились под обстрелом противника, поступила команда уходить, но мы знали, что наши ребята идут в наступление. На свой страх и риск принял решение не отступать с позиций, пока не произведем стрельбу. В итоге цель была поражена, и подразделение дивизии сумело занять населенный пункт благодаря тому, что в самый тяжелый момент боя мы 12 снарядами поразили укрепление противника, который начал беспорядочно отступать", — рассказывал командир "Солнцепека" с позывным Шкипер.

В конце июля 2023 года в холдинге "Высокоточные комплексы" сообщили о завершении испытаний новой навигационной системы для ТОС-1А.

"ВНИИ "Сигнал" провел успешную апробацию современной системы навигации для БМ ТОС-1А "Солнцепек". Кроме того, эта система повышает точность стрельбы БМ ТОС-1А, автоматизирует процессы расчета геодезических и специальных задач. В дальнейшем планируется укомплектовать этими навигационными системами все боевые машины", — сообщили на одном из ведущих предприятий российской оборонки.

Ожидается, что это техническое решение позволит повысить безопасность экипажей, так как для ориентирования и прицеливания не нужно будет покидать боевую машину.

"Тосочка"

В мае 2022 года ТАСС сообщал о применении на одном из направлений специальной военной операции новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка", разработчиком которой является тульское НПО "Сплав", а производителем — пермские "Мотовилихинские заводы" (оба предприятия входят в контур управления Ростеха)

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" © Вадим Савицкий/ пресс-служба Министерства обороны России/ ТАСС

"Наследница" "Солнцепека" получила улучшенные тактико-технические характеристики. ТОС-2 выполнена на базе армейского грузовика "Урал" и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов (до 18 км). Прицеливание, стрельба и управление огнем "Тосочки" полностью автоматизированы. Кроме этого, на машине смонтирован кран-манипулятор, что освобождает ее от помощи транспортно-заряжающей машины. ТОС-2 оборудована системой радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

"Востребованность "Тосочки" подтверждается включением ее в программу госвооружения до 2025 года. Появление новой системы станет частью масштабной программы обновления войск РХБЗ. Экспортное будущее машины тоже вполне радужное, так как разработка ТОС-2 изначально велась с прицелом на применение в странах с пустынным и не сильно пересеченным ландшафтом", — говорится на сайте Ростеха.

Подготовил Василий Кучушев