В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших нет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пострадавших нет. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

Российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 30 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.