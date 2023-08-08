Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить отметил, что "сближение составило менее 100 м по высоте"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в провинции Ракка. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"8 августа в 07:03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее 100 м по высоте", - сказал он.

Контр-адмирал обратил внимание, что "полет беспилотного летательного аппарата коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован". Он также отметил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции.

Кулить заявил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W коалиции", - уточнил он.