РВСН впервые покажут два агрегата из состава комплекса "Ярс" на форуме "Армия-2023"

На мероприятии также презентуют машину дистанционного разминирования "Листва"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) впервые покажут два агрегата из состава ракетного комплекса "Ярс", в том числе автономную пусковую установку под одноименную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), на форуме "Армия-2023". Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь" впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, впервые на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН. "Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН. В этом году ракетные войска завершат ее переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологоевском ракетном соединении", - подчеркнул он.

На форуме будет презентована машина дистанционного разминирования "Листва". "Широкой общественности впервые продемонстрируем разгонный блок МБР "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате", - сказал командующий.

О перевооружении РВСН

Ранее Каракаев сообщал, что четыре дивизии РВСН перевооружаются на новую технику. "Перевооружение Бологоевского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений", - цитировали в военном ведомстве командующего.

Бологоевское ракетное соединение переходит на мобильные ракетные комплексы "Ярс", Козельское - на ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования, Ясненское - на гиперзвуковые комплексы "Авангард" шахтного базирования. Ужурское ракетное соединение готовится к перевооружению на новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" шахтного базирования.

Ракетные комплексы

МБР "Ярс" - твердотопливная трехступенчатая ракета, оснащена многозарядной головной частью, разработана коллективом Московского института теплотехники под руководством генконструктора Юрия Соломонова.

Боевой блок "Авангард" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.