ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки

Противник понес потери в живой силе и был вынужден отступить, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки", - сказал он.

Кром того, как заявил Чехов, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении Никольского: были уничтожены живая сила и минометный расчет, понеся потери, противник отступил. Также российские подразделения пресекли деятельность двух украинских разведгрупп в районе Урожайного.