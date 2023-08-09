МО РФ сообщило об уничтожении артиллерией выдвигавшуюся к Старомайорскому пехоту ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать украинские минометные расчеты восточнее Водяного, а также в районах совхоза "Октябрь" и Равнополь

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Восток" уничтожила выдвигавшуюся по направлению к Старомайорскому в ДНР пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара, а также выдвигающаяся в направлении Старомайорского группа пехоты противника. Реактивной артиллерией уничтожен пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого", - сказал он.

Чехов проинформировал, что также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские минометные расчеты восточнее Водяного, а также в районах совхоза "Октябрь" и Равнополь.

По его словам, штурмовой и армейской авиацией были поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского. Также экипаж ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник ВСУ самолетного типа "Пума".