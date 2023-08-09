Шойгу заявил, что Украина с февраля 2022 года получила от Запада сотни танков

По словам главы Минобороны РФ, Киеву также передали более 4 тыс. западных бронемашин, свыше 1,1 тыс. орудий артиллерии и десятки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Украина с февраля 2022 года получила от Запада сотни танков, более 4 тыс. бронемашин, свыше 1,1 тыс. орудий артиллерии и десятки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку Киеву.

"С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства", - сказал глава военного ведомства.