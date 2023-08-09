9 августа, 09:46,
обновлено 9 августа, 09:49
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что Украина с февраля 2022 года получила от Запада сотни танков

© Минобороны России

По словам главы Минобороны РФ, Киеву также передали более 4 тыс. западных бронемашин, свыше 1,1 тыс. орудий артиллерии и десятки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Украина с февраля 2022 года получила от Запада сотни танков, более 4 тыс. бронемашин, свыше 1,1 тыс. орудий артиллерии и десятки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он подчеркнул, что коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку Киеву.

"С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства", - сказал глава военного ведомства. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация