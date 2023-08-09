9 августа, 09:46
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о планах Польши по созданию соединения для оккупации Западной Украины

© Минобороны России

Глава Минобороны РФ обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Польши

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути - для оккупации Западной Украины, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Он обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Польши. "Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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