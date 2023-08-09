Шойгу сообщил о размещении около 360 тыс. военных около границ Союзного государства

По словам главы Минобороны РФ, с февраля 2022 года численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Около 360 тыс. военнослужащих с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран размещены в непосредственной близости к границам Союзного государства. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов", - заявил он.

По словам министра, с февраля 2022 года численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек. "Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - подчеркнул Шойгу.